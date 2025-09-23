أمير تبوك: اليوم الوطني مناسبة نستذكر فيها بكل فخر مسيرة البناء والتنمية والإنجازات

وقال أمير منطقة تبوك في برقية بعثها إلى خادم الحرمين الشريفين: "يشرفني باسمي ونيابة عن كافة أهالي منطقة تبوك أن أرفع إلى مقامكم الكريم صادق التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني الخامس والتسعين لتوحيد المملكة العربية السعودية على يدي الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله –، مستذكرين في هذا اليوم المجيد بكل فخر واعتزاز مسيرة البناء والتنمية والإنجازات التي انطلقت على يد المؤسس، ومن بعده أبناؤه الملوك البررة – رحمهم الله جميعًا – وصولًا إلى عهدكم الزاهر والميمون الذي شهدت فيه المملكة تطورًا ومكانة دولية وقفزات تنموية في شتى المجالات، وحرصكم – حفظكم الله – على كل ما يهم الوطن والمواطن ويوفر له سبل العيش الكريم، سائلين المولى القدير أن يديم على بلادنا أمنها وعزها وازدهارها في ظل قيادتكم الحكيمة".