أمير تبوك: اليوم الوطني مناسبة نستذكر فيها بكل فخر مسيرة البناء والتنمية والإنجازات

رفع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، أصدق التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة اليوم الوطني الخامس والتسعين للمملكة العربية السعودية، معربًا عن فخره واعتزازه بمسيرة البناء والتنمية والإنجازات التي انطلقت على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه.
وقال أمير منطقة تبوك في برقية بعثها إلى خادم الحرمين الشريفين: "يشرفني باسمي ونيابة عن كافة أهالي منطقة تبوك أن أرفع إلى مقامكم الكريم صادق التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني الخامس والتسعين لتوحيد المملكة العربية السعودية على يدي الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله –، مستذكرين في هذا اليوم المجيد بكل فخر واعتزاز مسيرة البناء والتنمية والإنجازات التي انطلقت على يد المؤسس، ومن بعده أبناؤه الملوك البررة – رحمهم الله جميعًا – وصولًا إلى عهدكم الزاهر والميمون الذي شهدت فيه المملكة تطورًا ومكانة دولية وقفزات تنموية في شتى المجالات، وحرصكم – حفظكم الله – على كل ما يهم الوطن والمواطن ويوفر له سبل العيش الكريم، سائلين المولى القدير أن يديم على بلادنا أمنها وعزها وازدهارها في ظل قيادتكم الحكيمة".
كما بعث برقية مماثلة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أكد فيها: "نستلهم في هذا اليوم بكل فخر واعتزاز مراحل البناء لهذا الوطن الغالي وإرساء وحدته التي انطلقت على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه –، وصولًا إلى العهد الزاهر والميمون لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله –، ويزيد من فخرنا ما تحقق لبلادنا من منجزات ومكانة دولية وتطور شامل في جميع المجالات وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، سائلًا المولى القدير أن يديم على بلادنا أمنها وعزها وازدهارها في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسموكم الكريم".