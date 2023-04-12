الجوف.. إزالة تعدّيات على 170 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية

‏وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان، أن الفرق الميدانية رصدت خلال جولاتها الرقابية عددًا من المباني والأسوار والإحداثات غير النظامية في عدد من المواقع، جرت إزالتها بمشاركة الجهات الأمنية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.