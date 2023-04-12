محليات

الجوف.. إزالة تعدّيات على 170 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية

الأمانة أكدت استمرار جولاتها ودعت المواطنين والمقيمين للتعاون معها
أمانة منطقة الجوف
أمانة منطقة الجوف
واس
واس

تمكّنت أمانة منطقة الجوف من استعادة أكثر من 170 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية خلال 6 أشهر، ضمن جهودها للقضاء على التعدّيات والإحداثات العشوائية، وإزالة كل مظاهر التشوُّه البصري في المنطقة ومحافظاتها.

‏وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان، أن الفرق الميدانية رصدت خلال جولاتها الرقابية عددًا من المباني والأسوار والإحداثات غير النظامية في عدد من المواقع، جرت إزالتها بمشاركة الجهات الأمنية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأكد أن الأمانة ستواصل الجولات الرقابية لرصد التعديات على الأراضي الحكومية وإزالتها وتطبيق الأنظمة، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع أمانة وبلديات المنطقة في الإبلاغ عن التعديات بالتواصل من خلال مركز الاتصال الموحد 940.

أمانة الجوف
الأراضي الحكومية
إزالة التعديات على الأراضي الحكومية
التشوه البصري

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org