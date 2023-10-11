بحجة ارتفاع التكاليف.. متعاملون في سوق "المواشي" يلجؤون للبيع السريع

وأضاف: "وكذلك السماح بخروج عدد كبير من المواشي المحلية إلى دول الخليج من الإبل والأغنام والماعز؛ ما تسبب بنقص إنتاج المواشي المحلية". مشيرًا إلى أنه مع دخول عام 1440 عادت الأسعار إلى ما قبل التراجع الكبير، وارتفعت أكثر بنسبة تقارب 20 إلى 30% بسبب ارتفاع أسعار الشعير، التي ارتفعت من 40 ريالاً للكيس وزن 50 كيلو إلى 86 ريالاً، أي بنسبة تجاوزت 100 %".