طائرة إخلاء طبي تصل تركيا لنقل طفل سعودي تعرَّض لوعكة صحية

وصل الإخلاء الطبي الجوي السعودي إلى مدينة إسطنبول التركية لنقل طفل سعودي؛ تعرَّض لوعكة صحية أثناء وجوده في تركيا.
وكان الإخلاء الطبي الجوي السعودي قد وصل مساء اليوم لمدينة إسطنبول التركية؛ لنقل طفل سعودي (شهرين)؛ وذلك بعد تعرُّضه لوعكة صحية أثناء وجوده مع ذويه في تركيا. وبدأت إجراءات استكمال نقل الطفل وعلاجه في مستشفيات السعودية
وأوضح لـ"سبق" القائم بأعمال القنصلية السعودية بإسطنبول، الأستاذ أحمد محمد عقيل، أنه إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، وبمتابعة وزير الخارجية، وحرصهم الدائم على أبناء شعبهم، وصلت طائرة الإخلاء الطبي السعودي لمدينة إسطنبول؛ لنقل الطفل السعودي إلى أرض الوطن، متمنيًا له الشفاء العاجل.