طائرة إخلاء طبي تصل تركيا لنقل طفل سعودي تعرَّض لوعكة صحية

وأوضح لـ"سبق" القائم بأعمال القنصلية السعودية بإسطنبول، الأستاذ أحمد محمد عقيل، أنه إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، وبمتابعة وزير الخارجية، وحرصهم الدائم على أبناء شعبهم، وصلت طائرة الإخلاء الطبي السعودي لمدينة إسطنبول؛ لنقل الطفل السعودي إلى أرض الوطن، متمنيًا له الشفاء العاجل.