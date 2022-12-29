"فيضة وروضة".. "نشأة أودية الجزيرة العربية" في صورة يرسمها "الزعاق"

وأضاف، في فيديو على حسابه بـ"تويتر"، أنه في عصر التصحر تحولت تلك الأودية إلى مَجارٍ خامدة تنهض في الحالات المطربة، بعضها ينهض في كل عام، وبعضها ينهض كل 11 سنة، وبعضها ينهض كل 70 سنة وفق دورة المطر.