زوار "آسيا الصغرى" يطلعون على "ثقافة الصين" في فعاليات "تقويم جدة"

يعيش زوار منطقة آسيا الصغرى الترفيهية الثقافية، ضمن فعاليات "تقويم جدة 2023"، تجربة ثرية واستثنائية مع محاكاة زمنية ومكانية لثقافة الصين، تروي فصولًا من عراقة حضارتها وعمقها التاريخي وحاضرها.
يأتي ذلك من خلال مشاهدة الفنون والعروض المتجولة، والتفاعل مع الألعاب والمغامرات، والاستمتاع بالمنتجات التراثية والأزياء والأطعمة الشعبية.
وتحظى منطقة الصين بـ"آسيا الصغرى" بإقبال كبير من الزوار والسياح؛ للتعرف على تاريخها وتراثها العريق، من خلال عديد الأنشطة الترفيهية والتجارب الفريدة والألعاب المتنوعة، ومنها: العجلة الهوائية "ذا ويل"، وتو إكستريم"، وعروض الأقنعة الصينية، إضافة إلى مجموعة متنوعة من العاب تحدي المهارات.
وتعكس تلك المنطقة هوية الصين وعاداتها وتقاليدها وموروثها الشعبي التقليدي عبر مجموعة من العروض الفنية والاستعراضية التفاعلية في ساحة العروض الصينية، وكذلك عروض ومنتجات الصناعات والحرف اليدوية الشعبية التقليدية.
وتحتضن منطقة آسيا الصغرى الترفيهية الثقافية، عددًا من الأسواق والمحلات التجارية للسلع والبضائع الصينية الشهيرة؛ كمستحضرات التجميل والملابس والإكسسوارات.
إلى جانب ركن خاص، يتضمن مطاعم صينية عريقة وعصرية، تُقدم الطعام الصيني التقليدي؛ بطريقته الخاصة وبهاراته المميزة.
يذكر أن المنطقة الترفيهية "آسيا الصغرى" تنظم ضمن تقويم فعاليات جدة 2023، وتُقدم حزمة من الخدمات المتكاملة؛ لقضاء أوقات من المتعة والترفيه في أجواء آسيوية، في إطار مجموعة خيارات متعددة من الفعاليات والتجارب والأنشطة والألعاب والمغامرات الترفيهية والتفاعلية، التي تناسب الأذواق والأعمار كافة.