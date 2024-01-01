زوار "آسيا الصغرى" يطلعون على "ثقافة الصين" في فعاليات "تقويم جدة"

يذكر أن المنطقة الترفيهية "آسيا الصغرى" تنظم ضمن تقويم فعاليات جدة 2023، وتُقدم حزمة من الخدمات المتكاملة؛ لقضاء أوقات من المتعة والترفيه في أجواء آسيوية، في إطار مجموعة خيارات متعددة من الفعاليات والتجارب والأنشطة والألعاب والمغامرات الترفيهية والتفاعلية، التي تناسب الأذواق والأعمار كافة.