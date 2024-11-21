تركي الكريديس يستعد لفيلم أكشن سعودي مستوحى من شخصية "جون ويك"

وأكد الكريديس أن الفيلم وصل إلى مراحل متقدمة من التحضير، حيث تم الانتهاء من 75% من العمل عليه، متوقعاً أن يكون "مفاجأة" للجمهور بمشاركة عدد من النجوم الذين فضل عدم الكشف عن أسمائهم.