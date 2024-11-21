تركي الكريديس يستعد لفيلم أكشن سعودي مستوحى من شخصية "جون ويك"
كشف الفنان السعودي تركي الكريديس عن استعداده لتقديم فيلم أكشن سعودي يجسد فيه شخصية مستوحاة من سلسلة الأفلام الشهيرة "جون ويك"، ولكن برؤية سعودية تحمل الهوية البدوية.
وأكد الكريديس أن الفيلم وصل إلى مراحل متقدمة من التحضير، حيث تم الانتهاء من 75% من العمل عليه، متوقعاً أن يكون "مفاجأة" للجمهور بمشاركة عدد من النجوم الذين فضل عدم الكشف عن أسمائهم.
وفي حوار مع إذاعة "MBC FM"، تحدث الكريديس عن كواليس شخصية "راشد" التي جسدها في مسلسل "بيت العنكبوت"، مشيراً إلى أنه خضع لبروفات مكثفة قبل التصوير مما ساهم في نجاح الشخصية وتجاوز أصداء العمل حدود المملكة إلى العالم العربي وأوروبا.
ووصف "راشد" بأنه يمثل شكلاً مختلفاً من أدوار الشر، لافتاً إلى أن كمية الشر التي ظهرت في الشخصية "لن تتكرر في تاريخ قناة MBC".
وعن طموحاته الفنية، أوضح الكريديس أنه يسعى لتقديم أدوار جديدة بعيداً عن تصنيفه في أدوار الشر، معرباً عن رغبته في أداء أدوار الكوميديا السوداء (البلاك كوميدي)، وأعمال الرعب والفانتازيا، وأيضاً تجسيد شخصيات تعكس قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة. ومع ذلك، أكد أنه لا يمانع الاستمرار في أدوار الشر بشرط وجود نص قوي وحبكة درامية متماسكة.
واختتم الكريديس بالإشارة إلى أهمية التواصل مع جمهوره ومتابعة ردود فعلهم على أعماله، مؤكداً أنه ما زال يحمل في جعبته الكثير ليقدمه للساحة الفنية السعودية والعربية.