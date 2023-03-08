أسعار النفط.. خام برنت يستقر عند 83.37 دولار للبرميل

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول"، في اليوم الأول من شهادته نصف السنوية أمام الكونجرس، إنه إذا كان مجمل البيانات يشير إلى أن هناك ما يبرر تشديداً أسرع، فسنكون مستعدين لزيادة وتيرة رفع أسعار الفائدة.