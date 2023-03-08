أسعار النفط.. خام برنت يستقر عند 83.37 دولار للبرميل

استقرت أسعار النفط الأربعاء، وسط تنامي المخاوف من تأثير الزيادات الحادة في الفائدة الأمريكية على الإضرار بالطلب.
وأظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي تراجع مخزونات الخام الأمريكية 3.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من مارس، في حين كان متوقعاً ارتفاعها 400 ألف برميل.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول"، في اليوم الأول من شهادته نصف السنوية أمام الكونجرس، إنه إذا كان مجمل البيانات يشير إلى أن هناك ما يبرر تشديداً أسرع، فسنكون مستعدين لزيادة وتيرة رفع أسعار الفائدة.
وبحسب رويترز، قالت "تينا تينج" المحللة لدى "سي إم سي ماركتس": تصريحات "باول" أزعجت الأسواق.
وأضافت أن المستثمرين ينتظرون بيانات مخزون الخام من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم.
واستقرت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو عند 83.37 دولار للبرميل، في الساعة 09:03 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.
كما استقرت العقود الآجلة لخام نايمكس تسليم أبريل عند 77.52 دولار للبرميل، بعدما تراجعت أمس 3.6%، مسجلة أكبر تراجع يومي منذ أوائل يناير.