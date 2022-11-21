برقية شكر للمملكة وتوصيات في ختام مؤتمر مسلمي أمريكا اللاتينية والكاريبي

اختُتمت، مساء أمس الأحد، أعمال المؤتمر السنوي الـ35 لمسلمي أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي، الذي نظّمه مركز الدعوة الإسلامية بالبرازيل ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة بعنوان "مسلمو أمريكا في مواجهة ظاهرة الكراهية" خلال الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر 2022م في مدينة ساوبالو البرازيلية، بمشاركة وزراء وسفراء ووفود رسمية من 30 دولة، وباحثين ومختصين، وعلماء ودعاة وأكاديميين وطلبة العلم من مائة دولة من دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي والدول العربية والإسلامية؛ منها السعودية والكويت والإمارات ولبنان ومصر وفلسطين وتركيا والسويد.