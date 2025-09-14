ضبط 45 ألف قرص خاضع للتداول و144 كجم قات والقبض على 8 مهربين بعسير وجازان

أكدت الجهات الأمنية استمرار جهوزيتها العالية في مواجهة جرائم التهريب والترويج، عبر تنسيق ميداني محكم وتكامل أدوار بين القطاعات المختصة، بما يضمن حماية المجتمع وقطع طرق الإمداد أمام شبكات الاتجار بالممنوعات.
وقبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم (45,000) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وسُلموا والمضبوطات لجهة الاختصاص.
كما قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطنَيْن، لحيازتهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) بمحافظة العارضة، وأوقفا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأحيلا لجهة الاختصاص.
وفي ضبطية أخرى، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (144) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وسلموا والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين، عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:995@gdnc.gov.sa)، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.