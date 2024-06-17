نيابة عن خادم الحرمين.. نائب أمير مكة يُسلّم كسوة الكعبة المشرفة لسدنة بيت الله الحرام

وتأتي مراسم التسليم إيذانًا باستبدال كسوة الكعبة المشرفة في غرة المحرم 1446هـ، بعد أن أتمت الهيئة صناعة الكسوة الجديدة لهذا العام، التي تُصنع بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، باستخدام الحرير الطبيعي المصبوغ باللون الأسود، ويبلغ ارتفاع الثوب 14 مترًا، وفي الثلث الأعلى منه يوجد حزام عرضه 95 سنتيمترًا وطوله 47 مترًا، مكون من 16 قطعة محاطة بشكل مربع من الزخارف الإسلامية.