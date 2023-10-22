"التويجري": العدوان الإسرائيلي على غزة تجاهل مبادئ القانون الدولي الإنساني وكل الاتفاقيات والأعراف

وأوضحت السفيرة أبو غزالة أنه ووفقاً لإحصائيات الأمم المتحدة، نحو 70% من حصيلة الشهداء في قطاع غزة من الأطفال والنساء والمسنين، كما يقدر عدد النازحين داخل القطاع بمليون شخص، منهم 513 ألفاً لجأوا إلى المنشآت التابعة للأونروا، وقد وثقت منظمة الصحة العالمية 59 هجوماً ضد العاملين في القطاع الصحي، و69 اعتداءً على المنشآت الصحية، كما استشهد أكثر من 37 من العاملين الصحيين، وأصيب العشرات منهم، وتضررت 32 سيارة إسعاف، وهنالك 7 مشافٍ توقفت عن تقديم الخدمة.