"التويجري": العدوان الإسرائيلي على غزة تجاهل مبادئ القانون الدولي الإنساني وكل الاتفاقيات والأعراف

أكد أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" الدكتور صالح بن حمد التويجري أن قطاع غزة يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة أثرت على حياة شعب بأكمله نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل، والحصار الإسرائيلي الجائر غير الإنساني على القطاع وقطع الكهرباء والماء والوقود.
وبيّن "التويجري" في بيان تلاه في مؤتمر صحفي، وتسلمت "سبق" نسخة منه حول الأوضاع الإنسانية في غزة نظمته جامعة الدول العربية بالتعاون مع المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر؛ أن الهيئة العامة للمنظمة عقدت اجتماعاً استثنائياً عبرت فيه عن إدانتها لهذا العدوان السافر الذي تجاهل مبادئ القانون الدولي الإنساني وكل القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية، وطالب المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته لإيقاف القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
وشدّد على ضرورة توفير الغذاء والدواء والماء والوقود لسكان غزة؛ مضيفاً: كما أود التذكير بأن فصل الشتاء قادم وبعد أيام معدودة؛ مما يتوجب سرعة توفير المتطلبات اللازمة للشعب الفلسطيني ليتعافى من آثار تلك الكارثة ولحمايته من برد شتاء قارس على الأبواب.
وقال "التويجري": مع عظم المأساة وتعدد وتنوع المساعدات الإنسانية المطلوب توفيرها لسكان قطاع غزة؛ إلا أنني أوكد على أن "الغذاء ــ الدواء ــ الماء ــ والوقود" هي أولوية ماسة؛ كما أود التذكير بأن فصل الشتاء قادم وبعد أيام معدودة؛ مما يتوجب سرعة توفير المتطلبات اللازمة للشعب الفلسطيني ليتعافى من آثار تلك الكارثة ولحمايته من برد شتاء قارس على الأبواب.
من جهتها، أكدت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة أن استمرار الوضع الخطير اللا إنساني في قطاع غزة سوف يؤدي إلى معاناة لا حدود لها، مذكرةً بالفاجعة الخطيرة والمجزرة التي حصلت بالمستشفى المعمداني والتي راح جراء قصفها المئات من الأطفال والنساء؛ مشددةً على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته للوقف الفوري لهذه الحرب والمأساة الإنسانية غير المسبوقة، والسماح بتدفق الإمدادات والاحتياجات الطبية والأدوية المنقذة للحياة.
وأشادت باستجابة الدول العربية لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للحد من الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أكثر من 2.3 مليون فلسطيني، وإرسال جسور مساعدات جوية لإمداد الشعب الفلسطيني الباسل باحتياجاته في هذا الوقت العصيب؛ للتخفيف من حدة الآثار المترتبة عن العدوان الإسرائيلي الغاشم، ودعت الشعوب العربية للاستجابة إلى حملات التبرعات التي أطلقتها الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بالدول الأعضاء؛ لدعم الشعب الفلسطيني.
وأوضحت السفيرة أبو غزالة أنه ووفقاً لإحصائيات الأمم المتحدة، نحو 70% من حصيلة الشهداء في قطاع غزة من الأطفال والنساء والمسنين، كما يقدر عدد النازحين داخل القطاع بمليون شخص، منهم 513 ألفاً لجأوا إلى المنشآت التابعة للأونروا، وقد وثقت منظمة الصحة العالمية 59 هجوماً ضد العاملين في القطاع الصحي، و69 اعتداءً على المنشآت الصحية، كما استشهد أكثر من 37 من العاملين الصحيين، وأصيب العشرات منهم، وتضررت 32 سيارة إسعاف، وهنالك 7 مشافٍ توقفت عن تقديم الخدمة.
ونوهت بأنه بناءً على توجيهات الأمين العام جارٍ التنسيق مع رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الصحة العرب ورئيس وأعضاء المكتب التنفيذي بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري لإرسال مساعدات عاجلة واحتياجات إنسانية وأدوية منقذة للحياة إلى قطاع غزة، كما أن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الذي انعقد بتاريخ 16/ 10/ 2023، أقر دعماً اجتماعياً وإنسانياً لدولة فلسطين، وجارٍ العمل على إيصال هذا الدعم في أسرع وقت ممكن إلى قطاع غزة.