بين سجادة و"صبل".. قصة العم "المشيخي" من الذود عن الوطن إلى المزرعة

"المرجمة والمفقاع والمصرمة والمحش والجرين" أدواتٌ استخدمها الأجداد وخلّدها العم "المشيخي" الذي قال: تَغَير الحال في بعض مفاصل المهنة؛ فبعد أن كانت تداس العذوق بالبقر، أتت السيارات، فالحصادات، بدلًا منها مؤخرًا؛ مشيرًا إلى أن "العانة" (وهي الاستعانة بالرفاق والجيران لحصد المحاصيل الزراعية) التي لا تتجاوز تكلفتها إطعام تلك الوفود ومنحهم بعض ما تجود به المَزارع، قد اختفت ليحل محلها العمالة التي تأخذ أجرًا ماديًّا لقاء بذر الحبوب وحمايتها والحصد والصرم.