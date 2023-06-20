"المركز الموحد للنقل" يعلن الخطة التشغيلية لـ"حافلات مكة" بموسم الحج

أعلن المركز الموحد للنقل، التابع للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، خطته التشغيلية لمسارات حافلات مكة خلال فترة الحج، التي بدأت تدريجيًّا 20 ذي القعدة، الموافق (9 يونيو 2023)؛ وذلك تماشيًا مع خطة النقل الموضوعة من قِبل الجهات المعنية لموسم حج هذا العام.
واشتملت الخطة على تغيير في مسارات الحافلات التي تتوافق مع حركة الحج الترددية بين المشاعر المقدسة والمنطقة المركزية.
ونشر المركز الموحد للنقل عبر حساب "حافلات مكة" على "تويتر" خطته التشغيلية لموسم حج هذا العام، التي شملت تغييرًا في مسارات (4 و5 و6)، إضافة إلى تخفيض مسار 9A للوصول للمنطقة المركزية.
وأكد المركز أن الخطة التشغيلية وُضعت حرصًا على انسيابية الحركة في مكة المكرمة، وتسهيلها على حجاج بيت الله الحرام.. مساهمة في دعم نجاح الخطط التشغيلية للجهات العاملة في موسم الحج.
وأضاف: الخطة حرصت على تخصيص مسار خاص للحجاج للوصول إلى المنطقة المركزية، وزيادة أعداد الحافلات في كل المسارات الـ12 لمواجهة الضغط الناتج من حركة ضيوف الرحمن وتنقلاتهم.
وذكر المركز أن تفاصيل الخطة شملت تغييرات أُحدثت على المسارات المذكورة، منها أن يبدأ المسار الـ4 تحركه من مواقف كدي، والاتجاه إلى العزيزية، والمرور عبر طريق المسجد الحرام، ثم المعابدة، ويستمر إلى مشروع ذاخر، ثم الخروج منه إلى محطة المروة. وينطلق مسار الـ5 من العوالي باتجاه النسيم وصولاً إلى نهاية المسار في "كدي"، وسوف يتوقف المسار عن المرور بمحطة أجياد في الفترة من الـ15 ذي القعدة إلى الـ30 ذو الحجة. وستكون رحلة المسار الـ6 من طريق الأمير سلطان باتجاه طريق أم القرى وشارع عبدالله عريف، وصولاً إلى نقطة توقُّفه بجوار محطة قطار الحرمين.
وشمل التغيير كذلك المسار 9A، الذي سيخدم سكان حي الشرائع فقط، وسيتوقف عن الوصول إلى طريق الأمير سلطان خلال موسم الحج.