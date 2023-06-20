"المركز الموحد للنقل" يعلن الخطة التشغيلية لـ"حافلات مكة" بموسم الحج

وذكر المركز أن تفاصيل الخطة شملت تغييرات أُحدثت على المسارات المذكورة، منها أن يبدأ المسار الـ4 تحركه من مواقف كدي، والاتجاه إلى العزيزية، والمرور عبر طريق المسجد الحرام، ثم المعابدة، ويستمر إلى مشروع ذاخر، ثم الخروج منه إلى محطة المروة. وينطلق مسار الـ5 من العوالي باتجاه النسيم وصولاً إلى نهاية المسار في "كدي"، وسوف يتوقف المسار عن المرور بمحطة أجياد في الفترة من الـ15 ذي القعدة إلى الـ30 ذو الحجة. وستكون رحلة المسار الـ6 من طريق الأمير سلطان باتجاه طريق أم القرى وشارع عبدالله عريف، وصولاً إلى نقطة توقُّفه بجوار محطة قطار الحرمين.