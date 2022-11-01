وزير الحرس الوطني يستعرض مع ملك الأردن العلاقات التاريخية وسُبل تطويرها

ونقل وزير الحرس الوطني خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، لملك الأردن، ولحكومة وشعب الأردن الشقيق، فيما حمَّله تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.