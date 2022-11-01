وزير الحرس الوطني يستعرض مع ملك الأردن العلاقات التاريخية وسُبل تطويرها

استقبل ملك الأردن، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، في مدينة العقبة الأردنية اليوم وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز.
ونقل وزير الحرس الوطني خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، لملك الأردن، ولحكومة وشعب الأردن الشقيق، فيما حمَّله تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.
واستُعرضت خلال الاستقبال العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط البلدَيْن والشعبَيْن الشقيقَيْن، وسُبل تطويرها في المجالات كافة.
وعبَّر عن شكره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وأعرب عن إعجابه بما شاهده في معرض "سوفكس 2022" المتخصص بشؤون الصناعات الدفاعية ومعدات العمليات الخاصة، الذي يُقام في مدينة العقبة الأردنية.
حضر اللقاء رئيس الجهاز العسكري الفريق نايف بن ماجد بن سعود، وسفير خادم الحرمين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، والمدير العام لمكتب سمو الوزير ناصر بن زيد آل مهنا.