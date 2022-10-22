هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية تنظم ورشة عمل لرفع كفاءة إجراءات الاتفاقيات الإطارية وتحسينها

استمرت الورشة على مدى خمسة أيام، وتم خلالها تسليط الضوء على مواطن القوة والتحسين في الإجراءات الحالية، وحصر الصعوبات في دفع المستحقات المالية، وتطوير وإطلاق خطة تحسين إجرائية وفنية لمراحل تنفيذ الاتفاقيات الإطارية، ويأتي تعريف هذه الاتفاقيات الإطارية بأنها اتفاقية تقوم بها الهيئة مع الشركات الموردة نيابةً عن الجهات الحكومية، لتقديم منتجات/خدمات تُمكن الجهات الحكومية من التعاقد مع واحد أو أكثر من الموردين والمصنعين لتوريد مشتريات أو تقديم أعمال يتكرر طلب تأمينها، بهدف تمكين الجهات من إصدار أوامر الشراء (الطلبات) حصريًّا بناءً على مواصفات الخدمات والأسعار المعرَّفة سابقًا طوال مدة سريان الاتفاقية؛ حيث بلغ عدد الجهات الحكومية المستفيدة من هذه الاتفاقيات أكثر من 450 جهة حكومية، في حين تمكنت أكثر من 200 جهة حكومية بإتمام طلبات الشراء في أقل من يوم واحد.