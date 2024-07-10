الخطوط الجوية السورية تستأنف رحلاتها في المملكة بالتعاون مع الشاهين للسفر والسياحة

بحضور السفير الدكتور أيمن سوسان، سفير الجمهورية العربية السورية في المملكة العربية السعودية، والوزير المستشار الدكتور إحسان الرمان، القنصل السوري في الرياض. أعلنت الخطوط الجوية السورية بفخر عن استئناف رحلاتها الجوية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية بعد انقطاع دام ثمان سنوات، وذلك بالتعاون مع وكيلها العام والحصري في المملكة العربية السعودية، شركة الشاهين للسفر والسياحة.
تأتي عودة الخطوط الجوية السورية إلى السماء بعد فترة طويلة من التحديات، كجزء من تعزيز الروابط بين الجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية، والعمل سويًا نحو مستقبل أكثر ازدهارًا وسلامًا. وقد عملت الشركة بجد لإعادة بناء بنيتها التحتية وتحديث أسطولها الجوي لضمان أعلى مستويات الأمان والراحة للمسافرين. وستبدأ بتسيير رحلات منتظمة بين دمشق ومدن سعودية رئيسية مثل الرياض وجدة والدمام، مع خطط مستقبلية لتوسيع الشبكة لتشمل وجهات دولية أخرى.
من جهته، أعرب السيد بدوي أحمد شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة الشاهين للسفر والسياحة، عن سعادته بهذه الشراكة مع الخطوط الجوية السورية قائلاً: "نحن فخورون بأن نكون الوكيل العام والحصري للخطوط الجوية السورية في المملكة العربية السعودية. وسنسعى جاهدين لتقديم أفضل الخدمات لعملائنا وتوفير تجربة سفر مريحة وآمنة وممتعة. وأضاف: متحمسون للغاية للعودة إلى العمل واستئناف رحلاتنا الجوية. إن شراكتنا مع الخطوط الجوية السورية تمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز وجودنا في السوق السعودي وتقديم خدمات متميزة لعملائنا الكرام.
ودعا شاهين جميع المسافرين إلى الاستفادة من العروض الترويجية الخاصة بمناسبة استئناف الرحلات، والتي تشمل تخفيضات على أسعار التذاكر وخدمات إضافية مجانية.
لمزيد من المعلومات حول الجداول الزمنية والحجوزات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لشركة الشاهين للسفر والسياحة، أو الاتصال على الأرقام التالية: 800124116 – 920022303 - +966552632955.