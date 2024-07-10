الخطوط الجوية السورية تستأنف رحلاتها في المملكة بالتعاون مع الشاهين للسفر والسياحة

تأتي عودة الخطوط الجوية السورية إلى السماء بعد فترة طويلة من التحديات، كجزء من تعزيز الروابط بين الجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية، والعمل سويًا نحو مستقبل أكثر ازدهارًا وسلامًا. وقد عملت الشركة بجد لإعادة بناء بنيتها التحتية وتحديث أسطولها الجوي لضمان أعلى مستويات الأمان والراحة للمسافرين. وستبدأ بتسيير رحلات منتظمة بين دمشق ومدن سعودية رئيسية مثل الرياض وجدة والدمام، مع خطط مستقبلية لتوسيع الشبكة لتشمل وجهات دولية أخرى.