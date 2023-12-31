"التويجري": ريادة السعودية في إنتاج الهيدروجين الأخضر تأكيد لاهتمامها بحماية البيئة

أكد أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو" الدكتور صالح بن حمد التويجري؛ أن اهتمام المملكة العربية السعودية بإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر؛ يجسّد اهتمامها بتوفير كميات كبيرة كمصدر للطاقة المستدامة؛ وتوفير الطاقة النظيفة؛ والمساهمة في بناء مستقبل أفضل استدامة للبشرية جمعاء؛ مشيراً إلى أن المملكة ستنجح ــ بمشيئة الله ــ في جهودها المستمرة لتصبح رائدة في تصدير الهيدروجين الأخضر؛ لقدرتها على الاستثمار في هذا المجال وبحكم موقعها الجغرافي الإستراتيجي؛ ومواقعها الشاسعة التي تتميز بوجود أشعة الشمس والرياح؛ إضافة للشواطئ الممتدة.
وقال "التويجري" في بيانٍ أورده لـ "سبق"، أن استمرار المملكة في إنتاج الهيدروجين الأخضر؛ يأتي في إطار اهتمامها بتوفير الطاقة المستدامة وتحقيق التوازن بين مسيرة التطور والحفاظ على البيئة وحمايتها.
ولفت إلى أن الهيدروجين الأخضر يمثل أهمية خاصة في حماية البيئة؛ حيث إنه لا تنبعث منه الغازات الكربونية الضارة بالبيئة؛ كما أنه يسهم في الحد من التلوث البيئي ويقلل من آثار تغيّر المناخ؛ حيث تشير إحصاءات رسمية أن مشروع الهيدروجين الأخضر في نيوم يمكن أن يحدّ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل ثلاثة ملايين طن سنوياً أو ما يقارب ما تنتجه 700 ألف سيارة من الملوثات؛ موضحاً أن مدينة نيوم تسعى إلى أن تصبح أول مدينة في العالم تعتمد بالكامل على نظام طاقة متجددة.