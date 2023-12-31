"التويجري": ريادة السعودية في إنتاج الهيدروجين الأخضر تأكيد لاهتمامها بحماية البيئة

ولفت إلى أن الهيدروجين الأخضر يمثل أهمية خاصة في حماية البيئة؛ حيث إنه لا تنبعث منه الغازات الكربونية الضارة بالبيئة؛ كما أنه يسهم في الحد من التلوث البيئي ويقلل من آثار تغيّر المناخ؛ حيث تشير إحصاءات رسمية أن مشروع الهيدروجين الأخضر في نيوم يمكن أن يحدّ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل ثلاثة ملايين طن سنوياً أو ما يقارب ما تنتجه 700 ألف سيارة من الملوثات؛ موضحاً أن مدينة نيوم تسعى إلى أن تصبح أول مدينة في العالم تعتمد بالكامل على نظام طاقة متجددة.