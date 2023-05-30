فريق "إغاثي الملك سلمان" يتفقد مشروع إعادة تأهيل 4 مدارس حكومية في لحج

يذكر أن المشروع يأتي ضمن منحة المملكة لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2021م، حيث سيجري بموجب المشروع توسعة 28 فصلًا دراسيًّا، وإعادة تأهيل 10 مدارس بما فيها مرافق مياه الصرف الصحي، وتوفير الوسائل التعليمية المساعدة للكادر التعليمي في 20 مدرسة، وتقديم أنشطة الدعم النفسي والتعليمي لـ40 متدربًا، يستفيد منه أكثر من 16 ألف طالب وطالبة في محافظات لحج وأبين والضالع وتعز.