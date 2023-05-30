فريق "إغاثي الملك سلمان" يتفقد مشروع إعادة تأهيل 4 مدارس حكومية في لحج

زار فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول مدرسة 26 سبتمبر في منطقة الخداد الحسيني، ومدرستي معليبة والأقصى بمنطقة الفيوش ومدرسة السلام بمنطقة العند في محافظة لحج؛ للاطلاع على أعمال إنشاء فصول دراسية جديدة وأعمال الترميم وإعادة التأهيل لها، ضمن مشروع الاستجابة الطارئة لضمان الوصول إلى بيئة تعليمية آمنة وشاملة في اليمن.
واطلع فريق المركز يرافقهم مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بالمحافظة فهمي بجاش على سير العمل في المدارس المستهدفة.
وثمن بجاش دور المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة الحيوي في تعزيز دور التعليم من خلال إنشاء فصول دراسية وإعادة تأهيل المدارس من أجل إيجاد بيئة تعليمية مناسبة والتخفيف من الكثافة الطلابية.
يذكر أن المشروع يأتي ضمن منحة المملكة لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2021م، حيث سيجري بموجب المشروع توسعة 28 فصلًا دراسيًّا، وإعادة تأهيل 10 مدارس بما فيها مرافق مياه الصرف الصحي، وتوفير الوسائل التعليمية المساعدة للكادر التعليمي في 20 مدرسة، وتقديم أنشطة الدعم النفسي والتعليمي لـ40 متدربًا، يستفيد منه أكثر من 16 ألف طالب وطالبة في محافظات لحج وأبين والضالع وتعز.
ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني، مركز الملك سلمان للإغاثة الرامية إلى دعم قطاع التعليم اليمني وتحسين أوضاعه في جميع المحافظات والمناطق دون تميز.