115 منشأة صحية بجازان تحقق أعلى "معايير الجودة" وتحصد اعتماد المركز السعودي "سباهي"

كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بجازان أن 115 منشأة صحية تتبع لها حققت معايير المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي"، وذلك حتى نهاية شهر نوفمبر من العام الميلادي الحالي 2023 م.
وفي التفاصيل, ذكرت مديرية الصحة أن 15 مستشفى بمنطقة جازان تابعة لوزارة الصحة حصل على اعتماد " سباهي" منها 3 مستشفيات حصلوا على اعتماد مشروط و12 مستشفى حصل على اعتماد كامل، وذلك بعد اجتيازها للتقييم الشامل للالتزام بمعايير الجودة والسلامة وتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية التي وضعها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.
وأضافت أن 100 مركز صحي بمنطقة جازان تابعة لوزارة الصحة حصلت على الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي" CBAHI" بعد اجتيازها لسائر معايير جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في المملكة.
يُذكر أن عدد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بمنطقة جازان يبلغ 21 مستشفى بالإضافة إلى 169 مركزًا صحيًا تابعة لوزارة الصحة تعمل بكل طاقتها لتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمرضى.