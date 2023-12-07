115 منشأة صحية بجازان تحقق أعلى "معايير الجودة" وتحصد اعتماد المركز السعودي "سباهي"

وفي التفاصيل, ذكرت مديرية الصحة أن 15 مستشفى بمنطقة جازان تابعة لوزارة الصحة حصل على اعتماد " سباهي" منها 3 مستشفيات حصلوا على اعتماد مشروط و12 مستشفى حصل على اعتماد كامل، وذلك بعد اجتيازها للتقييم الشامل للالتزام بمعايير الجودة والسلامة وتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية التي وضعها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.