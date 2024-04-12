فعاليات العيد تدخل البهجة والسرور على أطفال المدينة

تعدّ أيام العيد من أجمل أيام السنة؛ فالكل يترقّبها الصغير والكبير؛ لما فيها من أنس وفرح، وتكون الابتسامة حاضرة على وجوه الجميع، فالصغير ينتظر العيد بلهفة وشوق لكي يلعب ويفرح، والكبير ينتظر العيد لكي يفرح ويأنس بتواصله مع أهله وإخوانه وأصدقائه وزيارة أرحامه وأحبابه.