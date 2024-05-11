لخدمة "8,820" وحدة سكنية.. "المياه" تُكمل الاختبارات التشغيلية لمخطط درب الحرمين بجدة

ودعت الشركةُ عملاءَها في مخطط درب الحرمين "حي الفيحاء" بجدة للتقدم بطلب الاستفادة من الخدمات المائية من خلال قنواتها الرسمية، سواء من تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية أو فرعها الإلكتروني "e.nwc.com.sa"، مبينة أن المشروع يأتي مواكبةً للتوسع العمراني الذي تشهده محافظة جدة، ويعظم الاستفادة من جميع المصادر ‏المتاحة، وتنميتها بهدف استدامتها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ‏للعملاء.