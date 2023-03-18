استعدادًا لـ"رمضان".. مدير بيئة مكة يطمئن على جاهزية مسالخ العاصمة المقدسة

تفقد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المكلف المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، اليوم السبت، سير الأعمال في مسالخ العاصمة المقدسة والاطلاع على الاستعدادات لشهر رمضان المبارك.
من جهة أخرى، أعلن مدير إدارة أسواق النفع العام والمسالخ بفرع منطقة مكة المكرمة المهندس جمعان بن علي الزهراني، عن جاهزية المسالخ بالمنطقة وفق أفضل المعايير الصحية، واستعدادها لاستقبال شهر رمضان المبارك.
وأشار إلى أن الوزارة اتخذت الإجراءات كافة بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة لتلبية احتياجات مرتادي المسالخ خلال رمضان والتي تتمثل في رفع جاهزية القصابين لتخفيف معاناة الصائمين وتجنب الازدحام المتوقع على المسالخ خلال شهر رمضان.
وأوضح أن هناك خططًا تنظيمية لتشغيل المسالخ قصيرة وبعيدة المدى، عبر خطة عمل وتوزيع العمالة والجزارين وتنظيم ورديات العمل، وأكد أنه سيكون هناك تكثيف للرقابة ومراقبة لطريقة التخلص من المخلفات والمعدات والآليات المستخدمة.
وأشار إلى أن الوزارة وضعت جهازًا فنيًا وإداريًا للإشراف على المسالخ، وتم دعمها بجميع ما تحتاج إليه من العمالة والفنيين والأطباء البيطريين، وذلك لضمان سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وضمن استعداداتها لموسم شهر رمضان المبارك لهذا العام، وذلك في إطار الحرص على تقديم أفضل الخدمات لزوار وضيوف أم القرى خلال هذا الشهر الكريم.