استعدادًا لـ"رمضان".. مدير بيئة مكة يطمئن على جاهزية مسالخ العاصمة المقدسة

وأشار إلى أن الوزارة وضعت جهازًا فنيًا وإداريًا للإشراف على المسالخ، وتم دعمها بجميع ما تحتاج إليه من العمالة والفنيين والأطباء البيطريين، وذلك لضمان سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وضمن استعداداتها لموسم شهر رمضان المبارك لهذا العام، وذلك في إطار الحرص على تقديم أفضل الخدمات لزوار وضيوف أم القرى خلال هذا الشهر الكريم.