"البرهان" يزور تركيا لإجراء مباحثات مع "أردوغان"

وأشار إلى أنه يرافق "البرهان"، خلال الزيارة، وزير الخارجية المكلف علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة أحمد إبراهيم مفضل، ومدير عام منظومة الصناعات الدفاعية الفريق أول ميرغني إدريس سليمان.