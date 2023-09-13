"البرهان" يزور تركيا لإجراء مباحثات مع "أردوغان"

توجّه رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان، اليوم (الأربعاء)، إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية؛ لإجراء مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأوضح المجلس، عبر حسابه على "فيسبوك"، أن "البرهان" سوف يبحث خلال الزيارة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأشار إلى أنه يرافق "البرهان"، خلال الزيارة، وزير الخارجية المكلف علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة أحمد إبراهيم مفضل، ومدير عام منظومة الصناعات الدفاعية الفريق أول ميرغني إدريس سليمان.