إحصائيات تراجع وفيات حوادث الطرق في السعودية بـ35% تحرج شركات التأمين

وكان المتحدث الإعلامي باسم شركات التأمين السعودية عادل العيسى قد أكد لـ"سبق": "بصفة عامة سنرى العديد من الآثار الإيجابية بعد صدور قرار الرصد الآلي لكل المركبات على الطرق بشكل مباشر في حال عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة، ومنها ازدياد أعداد المؤمّن عليهم في تأمين المركبات، وبالتالي يُتوقع أن يكون هناك انخفاض في أسعار وثائق تأمين المركبات على المدى الطويل، كما نشهد حالياً إطلاق مبادرات إيجابية مثل الخصم على وثائق تأمين المركبات من طرف شركات التأمين ضمن حملة "أمّن تسلم"؛ لتوعية المجتمع بأهمية امتلاك وثائق التأمين للمركبات".