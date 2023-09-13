محليات

"مكافحة المخدرات" تحبط ترويج 8.6 كجم شبو و1.3 كجم هيروين

القبض على مروّجيها وعددهم 11 واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم
"مكافحة المخدرات" تحبط ترويج 8.6 كجم شبو و1.3 كجم هيروين

أحبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات ترويج (8.6) كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) و(1.3) كيلوجرام من مادة الهيروين المخدر، وقبضت على مروجيها وهم (11) مقيماً من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة.

وتمّ توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطاتٍ ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، أو رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، ومؤكدةً معالجة جميع البلاغات بسرية تامة.

المديرية العامة لمكافحة المخدرات
مادة الشبو المخدرة

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