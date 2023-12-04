"آركو" تلتقي السفراء العرب المعتمدين لدى المملكة في لقائها السنوي بالرياض .. غدًا

وفي التفاصيل، من المقرر أن يستعرض اللقاء الأوضاع الإنسانية في عددٍ من الدول العربية التي تعرضت إلى كوارث خلال العام، وإطلاع السفراء على الدور الإنساني الذي قامت به المنظمة العربية لصالح المتضررين من تلك الكوارث، من عمل إغاثي مباشر، وتنسيق مع الفاعلين الآخرين في ميدان الإنسانية.