"وقاء": المملكة الاستثناء الوحيد الذي لم يحدث بها اندلاع مرض حمى الوادي المتصدع

ووفقًا للحربي: فإن استراتيجية مكافحة المرض بالمملكة، والتي تتمحور حول وقاية المواشي بالتحصين والإدارة المتكاملة لمكافحة النواقل؛ قد ساهمت تلك الإجراءات في مكافحة النواقل في المملكة بصورة مباشرة في عدم ظهور حالات إيجابية للمرض في الإنسان أو الحيوان منذ عام 2000م.