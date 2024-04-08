"ما زلنا نتذكَّر (عمي مصلح) ونترحَّم عليه".. "المرواني": أعطوا كل شخص عيديته.. واجعلوا العيد فرحة

ويروي "المرواني" أحد مشاهد الفرح في طفولته، ويقول: "عندما كنت صغيرًا كنا نصلي مع أبي صلاة العيد بالمسجد النبوي الشريف، ثم نتجه لابن عمومتنا العم مصلح المرواني -رحمه الله- لتناول فطور العيد في منزله، الذي كان بجوار المسجد النبوي، وكان عنوانًا للرجل الطيب صاحب الابتسامة، مُرحبًا بالجميع، والأهم عندنا (ريال) العم مصلح، فكنا نسميه (بخشيش العيد)، وكان الريال يساوي بلغة اليوم قبل خمسين سنة مئة ريال. وظللنا على ذلك أطفالاً، وكبرنا، وأصبح لدينا أبناء، وكنا نذهب بهم للعم مصلح لفطور العيد. تُوفي -رحمه الله- قبل سنوات عدة، وما زلنا نترحم عليه في كل عيد ونتذكره".