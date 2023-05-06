عن كثرة التغيب بالمدارس.. "حمدان": بيئات التعليم التقليدية لا تجذب الطالب ولا المعلم

وترصد "حمدان" أبرز أسباب مشكلة الغياب، وتقول: "من وجهة نظر تربوية لن أضع مبررًا يستسهله البعض، فيقول: إنه الملل وطول العام الدراسي، وقد يكون هذا أحد الأسباب بلا شك، ولكن ليس هو السبب الأهم، ثلاثة فصول دراسية كفيلة بأن تجعل الملل يتسرب لنفوس الطلاب والطالبات وخلق مشاكل متنوعة في البيئات التعليمية، ولم يطرح هذا الموضوع على طاولة ونقاش مجلس الشورى إلا وهو يشغل بال كل بيت سعودي، حتى وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة تطرح نفس المشكلة، وهذه بداية جيدة لنعمل معًا من أجل العلاج ويكون عاجلاً وفعالاً.. بيئات التعليم التقليدية لا تحقق الجذب المأمول للطلاب والطالبات، والبرامج المتكررة والفعاليات والمناشط التي تنفذ بطريقة روتينية مملة ولا تستهوي الشباب ولا تلبي تطلعاتهم".