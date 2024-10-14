جدة تستقبل عشاق الرياضة: فعاليات مُبهجة من الملاعب إلى الفعاليات البحرية

يُتيح تقويم فعاليات شتاء السعودية، العديد من الوجهات المميزة لقضاء وقت مُمتع يلبي التطلعات والطموحات، وضمن تلك الوجهات تحجز جدة مكانها كوجهةٍ مثاليةٍ خلال فصل الشتاء؛ لطقسها اللطيف وتنوع الفعاليات التي تحتضنها.
وباتت جدة وجهة مُحبي الرياضة وكرة القدم تحديدًا في هذه الأيام، حيث تحتضن مباراة منتخب السعودية ضد المنتخب البحريني يوم 15 أكتوبر الجاري على ملعب الجوهرة المشعة في الجولة الرابعة من الدور الثالث بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، وهي فرصة يقتنصها الزوار والجماهير الرياضية للاستمتاع بتجارب متنوعة من مختلف الأنشطة والفعاليات الرياضية والترفيهية لما تشهده جدة من خيارات متنوعة.
وتشتهر مدينة جدة بالفعاليات البحرية وتلقب بعروس البحر الأحمر، حيث فرص الاستمتاع والاستجمام في شواطئها الشهيرة ومنتجعاتها ذات المياه الفيروزية، وتجربة الغوص الاستكشافي، وكذلك الذهاب في رحلة (سنوركلينج) بالقارب وقضاء يوم مميز، كما تتعدد الفعاليات والأنشطة الترفيهية في نادي جدة لليخوت؛ من تجربة أشهى المأكولات والمشروبات في أرقى المطاعم العالمية.
ولطبيعتها البحرية وتاريخها المعروف، تعتبر جدة الوجهة المثالية لمحبي رحلات القوارب واليخوت السياحية والاستمتاع بمشاهدة تضاريس البحر عن قرب، ومكانًا محببًا لمن يبحثون عن رحلات الغوص والمتعة ومشاهدة الأعماق، حيث يتم تجهيز قوارب رحلات للتنزه مخصصة ومجهزة بجميع وسائل الأمان، للانطلاق بالسواح في مياه البحر الزرقاء لوجهات جديدة؛ ومنها أماكن تواجد الأسماك وجولات للاسترخاء والاستمتاع بمشاهدة البحر من على تلك القوارب.
الجدير بالذكر، يأتي إطلاق تقويم فعاليات (شتاء السعودية) ضمن برنامج شتاء السعودية؛ والمتضمن أكثر من 1000 تجربة وفعالية سياحية حول المملكة، وما يزيد على 500 عرض مميز، كما يتضمن التقويم عددًا من المواسم والفعاليات المميزة المقرر إقامتها في سبع وجهات (الرياض، وجدة، والعلا، والبحر الأحمر، والمنطقة الشرقية، والمدينة المنورة، وحائل).
وبإمكان السياح والزوار الراغبين في مزيد من المعلومات عن برنامج (شتاء السعودية) هذا العام؛ زيارة منصة (روح السعودية) والاطلاع على العديد من العروض والباقات والخصومات الخاصة من خلال الرابط التالي: https://www.visitsaudi.com/ar/winter