نائب المفتي يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

وقال "العواد" في تصريح بهذه المناسبة: "يطلّ علينا هذا الشهر الكريم بما يحمل فيه من الخيرات العظيمة لمن يوفقه الله لاستثمار أوقاته بالتزوّد من الطاعات والقربات وفعل الصالحات"، منوّهًا إلى ما تحظى به مختلف أجهزة الدولة من دعم ومتابعة من القيادة الرشيدة في هذا الشهر الكريم، وخلال العام من تسهيلات للقيام بمهامها، لاسيما ما يتصل بخدمة الإسلام والمسلمين بالعالم، ومن ضمنها الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء التي تضطلع بدور مهم في تقديم خدمات الإفتاء والبحوث العلمية التي تخدم المسلمين بالعالم.