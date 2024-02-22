محمد المغربي: يوم التأسيس فرصة لاستلهام العِبَر من ماضينا المجيد

أشار محمد المغربي رئيس مجلس إدارة شركة "إقناع العقارية" إلى أن يوم تأسيس المملكة العربية السعودية يمثِّل مصدر فخرٍ واعتزازٍ بتاريخنا وهويتنا وثقافتنا، ويُذكِّرنا بالجهود الجبارة والتضحيات العظيمة التي قدمها المؤسِّس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- وأجدادنا وآباؤنا في سبيل الحفاظ على هذه الدولة المباركة، والدفاع عن حِماها ومقدساتها، والمساهمة في رِفعتها وتقدُّمها وتنميتها.
وهذا التأسيس المبارك، كتب الله فيه لهذه الأرض الطيِّبة المترامية الأطراف الاجتماع والوحدةَ والوئامَ والتعايُشَ بين أطياف المجتمع على ثرى هذه الأرض الطاهرة.
وأضاف: إن هذا اليوم يحمل لنا أيضًا رسالةً ومعنى، وهو أن نستلهم من ماضينا المجيد العِبَر والدروس، وأن نعمل بجِدٍّ وإخلاصٍ لحاضرنا المُشرق، وأن نتطلع بأملٍ وثقةٍ إلى مستقبلنا الزاهر، وأن نتحِد على كلمةٍ واحدة، ونتكاتف روحًا واحدة، ونتعاون يدًا واحدة، في سبيل خدمة ديننا ووطننا وأُمتنا.
وفي ختام حديثه، رفع المغربي أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى الشعب السعودي النبيل، سائلًا الله تعالى أن يُديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء، وأن يحفظ لنا قيادتنا الرشيدة، ويجعلهم ذُخرًا لبلادنا.