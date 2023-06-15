بخدمات متكاملة.. مدينة حجاج البر بالقصيم تكمل استعداداتها لخدمة ضيوف الرحمن

وقال مدير إدارة تنسيق ومتابعة الخدمات بالإمارة القصيم، المشرف على مدينة الحجاج ببريدة أحمد بن صالح الزميع: مدينة الحجاج تقدم خدماتها الصحية والاجتماعية والثقافية والتوعوية لحجاج بيت الله الحرام القادمين عن طريق البر على مدار الـ24 ساعة، بتنظيم من إمارة منطقة القصيم؛ حيث تقيم شرطة المنطقة، والدفاع المدني، والهلال الأحمر، وفرع وزارة المياه، والجمعية الخيرية، والإفتاء، وشركة الاتصالات السعودية، وتعليم البنين والبنات، مراكز لها في المدينة لخدمة ضيوف الرحمن.