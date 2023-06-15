بخدمات متكاملة.. مدينة حجاج البر بالقصيم تكمل استعداداتها لخدمة ضيوف الرحمن

أكملت مدينة حجاج البر بمنطقة القصيم الواقعة جنوب مدينة بريدة على طريق الرياض- القصيم- المدينة المنورة السريع، استعداداتها لتقديم خدماتها لضيوف الرحمن أثناء مرورهم بالمنطقة في طريقهم إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج.
وتُعَد مدينة حجاج البر ببريدة، إحدى محطات إقامة الحجاج المؤقتة وهم متوجهون أو عائدون من وإلى الأماكن المقدسة، وتمثل تكامل وتعاون عدد من الجهات الحكومية لخدمة العبور من الحجاج، بإشراف كامل من الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم.
وقال مدير إدارة تنسيق ومتابعة الخدمات بالإمارة القصيم، المشرف على مدينة الحجاج ببريدة أحمد بن صالح الزميع: مدينة الحجاج تقدم خدماتها الصحية والاجتماعية والثقافية والتوعوية لحجاج بيت الله الحرام القادمين عن طريق البر على مدار الـ24 ساعة، بتنظيم من إمارة منطقة القصيم؛ حيث تقيم شرطة المنطقة، والدفاع المدني، والهلال الأحمر، وفرع وزارة المياه، والجمعية الخيرية، والإفتاء، وشركة الاتصالات السعودية، وتعليم البنين والبنات، مراكز لها في المدينة لخدمة ضيوف الرحمن.
وأفاد بأن تجمع القصيم الصحي يقدم خدماته للحجاج من خلال مركز صحي يعمل مدار الـ24 ساعة، يقوم بتطعيم الحجاج ضد الحمى الشوكية والأمراض الأخرى ويستقبل المرضى ويقوم تحويل الحالات التي تستدعي التحويل إلى المستشفى.
وأضاف الزميع: يقيم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالقصيم مخيمًا دعويًّا يوزع خلاله المصاحف والكتب والأشرطة والمطويات الخاصة بموسم الحج وإرشاد الحجاج المارين بالمدينة والإجابة على استفساراتهم وأسئلتهم، وتعمل الإدارة العامة للتعليم ممثلة في فريق الكشافة مع نقطة التفتيش الواقعة على الطريق بمدخل المدينة، على توزيع مطويات وإرشاد الحجاج، وتعداد الحجاج المارين والداخلين إلى منطقة القصيم.
وأشار إلى أن المستفيدين من المدينة من جنسيات مختلفة منها الروسية، والأشقاء من الجنسيات الكويتية والعمانية والإماراتية.