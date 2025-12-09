ولي العهد يرعى افتتاح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض
رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، اليوم في مدينة الرياض، حفل افتتاح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط، ضمن مشاريع التطوير الإستراتيجية لتعزيز الجاهزية القتالية للقوات الجوية الملكية السعودية.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر القاعدة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، وعدد من كبار القادة والمسؤولين العسكريين.
وفور وصول سمو ولي العهد، عُزف السلام الملكي، ثم تفضّل بافتتاح المرافق، والتُقطت صورة تذكارية له مع ضباط المشروع. بعدها، قام سموه بجولة ميدانية شملت المنطقة الفنية والإدارية والسكنية والمنشآت الحديثة، التي نُفذت وفق أعلى المعايير العالمية في البنية العسكرية.
واستمع سموه إلى شرح موجز عن المشروع، تناول مراحل الإنشاء ومكوناته التقنية والهندسية، الهادفة إلى دعم التخطيط والقيادة والسيطرة والإمداد والعمليات المشتركة، بما يعزز من جاهزية القوات الجوية والقوات المسلحة بشكل عام.
عقب ذلك، توجّه سموه إلى مقر الحفل، حيث بدأت الفعالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى سمو قائد القوات الجوية الملكية السعودية كلمة ثمّن فيها رعاية سمو ولي العهد، مشيرًا إلى أن افتتاح المرافق يمثل امتدادًا لخطط التحديث الشامل، وتعزيزًا للقدرات القتالية الحديثة بما يتواكب مع مستهدفات وزارة الدفاع.
كما شهد الحفل عرض فيلم مرئي عن المشروع الذي بدأ في الربع الثالث من عام 2021 واستغرق تنفيذه 38 شهرًا، شمل بناء 115 مبنى بمساحة تتجاوز 126 ألف متر مربع، إضافة إلى المدارج والمهابط وحظائر الطائرات وبرج المراقبة الجوية، وجميع المرافق الفنية والإدارية والسكنية.
وفي ختام الحفل، تسلّم سمو ولي العهد هدية تذكارية من قائد القوات الجوية، والتُقطت صورة جماعية له مع ضباط القاعدة، ثم غادر مقر الحفل مودّعًا بحفاوة وترحيب.
حضر المناسبة عدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء، والمعالي الوزراء، وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.