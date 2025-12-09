ولي العهد يرعى افتتاح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض

عقب ذلك، توجّه سموه إلى مقر الحفل، حيث بدأت الفعالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى سمو قائد القوات الجوية الملكية السعودية كلمة ثمّن فيها رعاية سمو ولي العهد، مشيرًا إلى أن افتتاح المرافق يمثل امتدادًا لخطط التحديث الشامل، وتعزيزًا للقدرات القتالية الحديثة بما يتواكب مع مستهدفات وزارة الدفاع.