التصدي لترويج القات في جازان ومنع ترويج الحشيش والإمفيتامين بجدة

تمكنت الجهات الأمنية في منطقة جازان ومحافظة جدة من منع ترويج القات والحشيش والإمفيتامين، خلال عمليتين منفصلتين.
تفصيلًا، قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على مواطن لترويجه نبات القات المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
كما قبضت شرطة محافظة جدة على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لترويجهما مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.