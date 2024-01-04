قريحة الشاعر "ضاري" في قصيدة وفاء للقيادة: "لكم على الدنيا وأهلها سيادة"

جادت قريحة الشاعر المعروف، سعود بن عبدالله القحطاني “ضاري”، بقصيدة وفاء للقيادة السعودية -حفظها الله- وبكلمات تقطر حباً للملك وولي عهده الأمين، وكأنها تعبر عن مكنون ما في قلب كل مواطن، وأيضاً عن شعور كل مقيم يرى أن المملكة جزءًا من تكوينه.