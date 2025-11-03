وزارة الاتصالات تطلق "قيم جام" لتمكين المبدعين من تطوير ألعاب سعودية مبتكرة

أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بمركز ريادة الأعمال الرقمية (كود)، فعالية "قيم جام" ضمن برنامج روّاد الألعاب السعودية 2، التي تجمع المطورين والمصممين وروّاد الأعمال في حدثٍ تنافسي لتطوير ألعاب إلكترونية مبتكرة.
وتهدف الفعالية إلى تعزيز الإبداع والتنافس بين مطوري الألعاب المحليين، وتمكين المواهب الوطنية الشابة في مجالات البرمجة والتصميم وريادة الأعمال، وتحفيزهم على ابتكار نماذج أولية لألعاب رقمية خلال فترة وجيزة، بما يسهم في بناء جيل من المبدعين السعوديين في صناعة الألعاب الإلكترونية وتعزيز حضور المملكة في هذا القطاع العالمي الواعد.
وتعد الفعالية إحدى المبادرات الهادفة إلى تنمية منظومة الألعاب الرقمية، ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تمكين الاقتصاد الرقمي وتحفيز الابتكار والإبداع في القطاعات التقنية المستقبلية.