بتطبيق "نفاذ".. "سدايا" تستعرض جهودها في التحول الرقمي بمعرض جارتنر الإسباني

وتمثلت مشاركة سدايا في جلسة رئيسة خلال المعرض يقدمها مساعد مدير مركز المعلومات الوطني لتقنيات التعرف المتقدم والهوية الرقمية في سدايا، الدكتور هذام بن عبدالعزيز التويجري، يستعرض خلالها قصة (تطبيق نفاذ)، الذي يتيح التحقق من الهوية الرقمية للأفراد عبر السمات الحيوية بطريقة آمنة وموثوقة من أجل تمكين المستخدمين من الاستفادة من الخدمات المقدمة من قبل الجهات الحكومية والخاصة.