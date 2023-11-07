بتطبيق "نفاذ".. "سدايا" تستعرض جهودها في التحول الرقمي بمعرض جارتنر الإسباني

شاركت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا في (معرض جارتنر لتقنية المعلومات 2023)، المقام في مدينة برشلونة الإسبانية خلال الفترة من 6 - 9 نوفمبر 2023م، ضمن جهود السعودية الرقمية الممثلة للمملكة في المعرض بمشاركة 10 جهات الحكومية.
وتمثلت مشاركة سدايا في جلسة رئيسة خلال المعرض يقدمها مساعد مدير مركز المعلومات الوطني لتقنيات التعرف المتقدم والهوية الرقمية في سدايا، الدكتور هذام بن عبدالعزيز التويجري، يستعرض خلالها قصة (تطبيق نفاذ)، الذي يتيح التحقق من الهوية الرقمية للأفراد عبر السمات الحيوية بطريقة آمنة وموثوقة من أجل تمكين المستخدمين من الاستفادة من الخدمات المقدمة من قبل الجهات الحكومية والخاصة.
وتهدف هذه المشاركة إلى إبراز تميز المملكة في المجالات الرقمية لا سيما البيانات والذكاء الاصطناعي وما وصلت إليه من تقدم في غضون أعوام معدودة تصدّرت فيها المملكة باسم سدايا أعلى مستويات المؤشرات العالمية في هذا المجال.