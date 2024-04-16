حصيلة مارس الماضي.. "الصناعة" تنفذ 988 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح أن الزيارات الميدانية المُنفّذة خلال الشهر الماضي شملت 268 زيارة على المصانع في منطقة مكة المكرمة، و266 زيارة في المنطقة الشرقية، و229 زيارة في منطقة الرياض، إضافة إلى 103 زيارات في منطقة عسير، و67 زيارة في منطقة القصيم، و17 زيارة في منطقة تبوك، و15 زيارة في منطقة المدينة المنورة، و13 زيارة على مصانع منطقة حائل، فيما نفذت 9 زيارات في منطقة الحدود الشمالية، بالإضافة إلى زيارة واحدة في منطقة الجوف.