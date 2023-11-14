الشؤون الإسلامية" تستقبل أكثر من 7000 زائر لمعرض "جسور" خلال خمسة أيام

وشاهد الزوار عدد من المخطوطات العلمية النادرة التي تقدمها مكتبة مكة المكرمة، وتتضمن نسختين من المصحف الشريف تم كتابتهما عامي 1270هـ و1253هـ، إضافةً لكتب الأذكار الذي يعود لعام 786هـ، ورقم الحلل في تاريخ الدول الذي يعود لعام 776هـ، ومفتاح العلوم المكتوب عام 626هـ، واللؤلؤة السنية على الفوائد الشنشورية للشافعي الذي يعود لعام 1109هـ، وإرشادات الغاوي إلى مسالك الحاوي الذي يعود لعام 837هـ، وشرح بديعية ابن حجة الحموي الذي يعود لعام 1152هـ، والتوشيح على الجامع الصحيح الذي يعود لعام 911هـ، والفتح المبين بشرح الأربعين الذي يعود لعام 974هـ، ورسالة في معرفة الظاءات القائمة والساقطة الذي يعود لعام 827هـ، وشرح الورقات الذي يعود لعام 874هـ.