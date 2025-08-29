مكة المكرمة.. ضبط مخالف ومقيم لترويجهما 7905 أقراص خاضعة للتنظيم الطبي

تمكّنت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة من القبض على مخالف لنظام أمن الحدود، ومقيم من الجنسية الإثيوبية، لترويجهما (7905) أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، عُثر عليها مخبأة داخل مركبة كان يقودها أحدهما.
وجرى إيقاف المتهمَين، واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وأُحيلا إلى جهة الاختصاص.
وتُهيب الجهات الأمنية بجميع المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي أنشطة مرتبطة بتهريب أو ترويج المخدرات، عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، أو (999) في بقية مناطق المملكة، أو عبر رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، مؤكدة أن جميع البلاغات تُعالج بسرية تامة، ودون أدنى مسؤولية على المبلّغ.