مكة المكرمة.. ضبط مخالف ومقيم لترويجهما 7905 أقراص خاضعة للتنظيم الطبي

وتُهيب الجهات الأمنية بجميع المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي أنشطة مرتبطة بتهريب أو ترويج المخدرات، عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، أو (999) في بقية مناطق المملكة، أو عبر رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، مؤكدة أن جميع البلاغات تُعالج بسرية تامة، ودون أدنى مسؤولية على المبلّغ.