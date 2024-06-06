15 يومًا ويبدأ الصيف فلكيًا.. "الحصيني": غدًا أول مربعانية القيظ والأرشيف يتحدث

قال الباحث في الطقس العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني: إن اليوم الخميس هو آخر الكنة، وأن غدًا الجمعة الأول من ذي الحجة الموافق 7 يونيو هو أول أيام مربعانية القيظ وأول طوالعها "الثريا".
وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن أيام مربعانية القيظ 39 يومًا، مقسمة على الثريا والدبران والهقعة، وفي منتصفها ينعدم الظل وتتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان، فيما يبدأ الصيف فلكيًا في 15 ذي الحجة 21 يونيو.
وأضاف: متوقع أن يستمر الصيف حتى 3 من ربيع الأول 1446 هـ الموافق 6 سبتمبر، وهو موعد دخول اول انواء الخريف "الجبهة".
وتابع: "من خلال الأرشيف المناخي، فإن حرارة الصيف هذا العام وفي كل عام حول معدلاتها الطبيعة، حر من خفيف إلى متوسط وتتخللها موجات حر شديدة؛ إلا أن يصرفها الله".
وأردف: "في الصيف، يجف العشب وتقل الأمطار وتختفي الحشرات الربيعية، وفيه طباخ اللون والعنب والتمر، وعند ارتفاع الحرارة تظهر بعض الأمراض المرتبطة بالحرارة مثل الزكام ضربات الشمس والإجهاد، ويمكن الوقاية منها من خلال اتباع النصائح الصادرة عن الجهات الصحية والتي يجب الالتزام بها والله الحافظ".