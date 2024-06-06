15 يومًا ويبدأ الصيف فلكيًا.. "الحصيني": غدًا أول مربعانية القيظ والأرشيف يتحدث

وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن أيام مربعانية القيظ 39 يومًا، مقسمة على الثريا والدبران والهقعة، وفي منتصفها ينعدم الظل وتتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان، فيما يبدأ الصيف فلكيًا في 15 ذي الحجة 21 يونيو.