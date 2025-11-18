هاتف HONOR X9d: قوي بما يكفي لمواجهة التحديات اليومية وذكي بما يكفي لرفع مستوى تجربتها

لا يقتصر دور HONOR X9d على مواكبة إيقاع الحياة فحسب، بل يساعدك أيضًا على توثيقها بجمال ودقة. فهو مزود بكاميرا 108 ميغابكسل فائقة الاستشعار مع تقنيتيOIS وEIS لتثبيت الصورة، ما يضمن لقطات واضحة وثابتة في مختلف الظروف. كما تعمل مجموعة التصوير بالذكاء الاصطناعي على جعل تجربة التصوير أسهل وأكثر احترافية؛ حيث يتيحAI Eraser إزالة العناصر غير المرغوب فيها، بينما يعمل AI Face Tune على تحسين صورك فورًا. وإلى جانب ذلك، تمنحك ميزتا AI Outpainting وAI Upscale القدرة على التوسّع في المشاهد وتعزيز التفاصيل بإبداع يشبه المحترفين. ومع هذه الإمكانات المتقدمة، يقدّم HONOR X9d نتائج مبهرة في كل لقطة.