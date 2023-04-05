جراحون في مستشفى جازان العام يستأصلون ورمًا سرطانيًا لسبعينية

وتابعت: على الفور، أجرى الفريق عملية لاستئصال الورم بالمنظار الجراحي دون الحاجة لشقّ جراحي؛ وذلك لكبر سن المريضة، ومنعًا للمضاعفات التي تحدث في عمليات الشق الجراحي، وتكللت بالنجاح، وغادرت المريضة المستشفى بعد تماثلها للشفاء.