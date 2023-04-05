جراحون في مستشفى جازان العام يستأصلون ورمًا سرطانيًا لسبعينية

نجح فريق طبي جراحي بمستشفى جازان العام في استئصال ورم سرطاني من القولون السيني لمريضة سبعينية بالمنظار الجراحي.
وقالت "صحة جازان": المريضة حضرت لقسم الطوارئ بالمستشفى تعاني من آلام بالبطن ونقص حاد في هيموجلوبين الدم، بالإضافة إلى إصابتها بأمراض أخرى مزمنة؛ مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وقصور بوظائف القلب.
وأضافت: بعد الكشف عليها وإجراء الفحوصات الطبية المخبرية والإشعاعية اللازمة اتضح وجود ورم في القولون السيني.
وتابعت: على الفور، أجرى الفريق عملية لاستئصال الورم بالمنظار الجراحي دون الحاجة لشقّ جراحي؛ وذلك لكبر سن المريضة، ومنعًا للمضاعفات التي تحدث في عمليات الشق الجراحي، وتكللت بالنجاح، وغادرت المريضة المستشفى بعد تماثلها للشفاء.