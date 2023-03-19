انطلاق "ملتقى الأعمال السعودي- التركي".. و"القصبي": نعيش نهضةً وتحولًا غير مسبوق بقيادة ورؤية طموحة

بدوره، أوضح رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي أن العلاقات السعودية- التركية التي نشأت في العام 1929م تعد من أفضل النماذج الدولية؛ حيث تحظى باهتمام من قيادة البلدين انعكس إيجابًا بتشكيل مجلس التنسيق السعودي- التركي؛ ليكون منصة للتعاون على الأصعدة كافة، والاتفاق في العام 2022 على تطوير وتنويع التجارة البينية وتسهيل التبادل التجاري، مبينًا أن 1140 شركة سعودية مستثمرة في تركيا و390 شركة تركية في المملكة، وذلك في قطاعات التشييد، والصناعات التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم فيما تراوح حجم التبادل التجاري بين 17 مليار ريال و23 مليار ريال خلال الفترة من 2017- 2022.