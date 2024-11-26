"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح شديدة

وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الشعيبة وجدة ورابغ. وتشهد أمطارًا خفيفة على الخرمة والمويه وتربة ورنية والعاصمة المقدسة وأضم وبني يزيد وميسان والطائف والعرضيات، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء الأربعاء. فيما تشهد المنطقة ضبابًا كثيفًا على الطائف والهدا والشفا حتى الساعة الثامنة صباح الأربعاء.