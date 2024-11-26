"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح شديدة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وعسير وجازان وتبوك والباحة والشرقية).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة البدع وحقل ونيوم وشرما والوجه وأملج وضباء، وتستمر حتى الساعة الـ19 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الرايس وينبع. وتشهد أمطارًا خفيفة على المهد ووادي الفرع، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 19 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الشعيبة وجدة ورابغ. وتشهد أمطارًا خفيفة على الخرمة والمويه وتربة ورنية والعاصمة المقدسة وأضم وبني يزيد وميسان والطائف والعرضيات، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء الأربعاء. فيما تشهد المنطقة ضبابًا كثيفًا على الطائف والهدا والشفا حتى الساعة الثامنة صباح الأربعاء.
ونبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وقرية العليا والجبيل والخُبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة الرياض أيضًا أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء وضرما ورماح ومرات والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدوادمي والرين والقويعية وعفيف. وتشهد أمطارًا متوسطة على الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة الباحة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الأربعاء.
ونبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والبرك والقحمة والحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة جازان أيضًا أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وفرسان وجازان وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد. وتشهد أمطارًا متوسطة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء الأربعاء.