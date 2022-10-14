شاهد.. حلول لفك الاختناقات المرورية بحاضرة الدمام تكشفها "أمانة الشرقية"

وأوضحت الأمانة أن الإدارة العامة لهندسة النقل والمرور في وكالة التعمير والمشاريع، وبالتعاون مع لجنة أصدقاء الأمانة، استعرضت حلولاً هندسية لبعض التقاطعات والمواقع التى تم الانتهاء منها وفي طريقها للتنفيذ وبعضها تحت التنفيذ حاليًا، وأهمها تقاطع طريق الأمير متعب مع طريق الأمير محمد بن فهد الذي تم فيه إلغاء إشارة المرور، وفتح 2 U-TURN بدلًا منها، وإشارة دوار الصدفة التي ستلغى الاستدارة حول الدوار ليصبح سالكًا من الشرق للغرب ومن الغرب للشرق، وكذلك فتح عدد 6 "دورانات-U-TURN" تخدم بقية الاتجاهات في 3 نقاط بطريق الخليج قبل وبعد الدوار، وبشارع 18 قبل الدوار، إضافة الى إزالة دوار حي الشعلة تقاطع طريق الأمير متعب مع طريق عمر بن الخطاب.