وزير "البيئة" يبحث مع نظيره السوري التعاون في الزراعة والأمن الغذائي

التقى وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم، وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في الجمهورية العربية السورية الدكتور أمجد بدر، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الزراعة والأمن الغذائي.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون الثنائي في عدد من المجالات، من بينها تطوير القطاع الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي، وتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية الزراعية، إضافة إلى دعم العلاقات التجارية والاستثمارية، بما يعكس تطلعات البلدين نحو شراكة إستراتيجية قائمة على التعاون والتكامل.