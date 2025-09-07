وزير "البيئة" يبحث مع نظيره السوري التعاون في الزراعة والأمن الغذائي

واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون الثنائي في عدد من المجالات، من بينها تطوير القطاع الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي، وتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية الزراعية، إضافة إلى دعم العلاقات التجارية والاستثمارية، بما يعكس تطلعات البلدين نحو شراكة إستراتيجية قائمة على التعاون والتكامل.