فرق إسعافية وآليات الكوارث.. الهلال الأحمر بجدة يؤكد جاهزيته للحالة المطرية

رفعت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة الجاهزية القصوى تزامناً مع الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة.
وأوضح مدير مكتب الهيئة بالمحافظة سلطان المالكي أنه منذ إطلاق التحذيرات من المركز الوطني للأرصاد تم تفعيل إدارة الحدث لمثل هذه الحالات المطرية حيث تم اعتماد تطبيق الخطة المعدة للكوارث ورفع الجهازية لإمكانيات الهيئة من كوادر بشرية وآليات من خلال تواجد 53 فرقة إسعافية على مستوى المحافظة.
وأضاف المالكي أنه تم تفعيل نقاط إسناد شمالية تضم عربات الكوارث النوعية (طويق - هداج - سند -ثريا - خزام) بالإضافة إلى تمركز للفرق الإسعافية والآليات لمنطقة الإسناد التابعة للدفاع المدني شمال السلام مول يضم الجهات الحكومية المساندة.
وناشدت الهيئة الجميع باتباع التحذيرات التي أطلقها الدفاع المدني بالمحافظة وتجنب الأودية والابتعاد عن السيول وفي وجود حالة اسعافية الاتصال على الرقم 997 أو طلب الخدمة عن طريق تطبيق أسعفني أو توكلنا.