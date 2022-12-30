فرق إسعافية وآليات الكوارث.. الهلال الأحمر بجدة يؤكد جاهزيته للحالة المطرية

وأوضح مدير مكتب الهيئة بالمحافظة سلطان المالكي أنه منذ إطلاق التحذيرات من المركز الوطني للأرصاد تم تفعيل إدارة الحدث لمثل هذه الحالات المطرية حيث تم اعتماد تطبيق الخطة المعدة للكوارث ورفع الجهازية لإمكانيات الهيئة من كوادر بشرية وآليات من خلال تواجد 53 فرقة إسعافية على مستوى المحافظة.